Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів Ліги Європи УЄФА

У п'ятницю, 10 липня, в Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування останніх раундів Ліги Європи УЄФА

Будуть визначені потенційні пари учасників 1/4-ї та 1/2 фіналу, а також номінальний господар фінального поєдинку, що пройде 21 серпня в Кельні (Німеччина), повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Таким чином, завтра може визначитися суперник донецького "Шахтаря" в 1/4 фіналу турніру, якщо, звичайно, український клуб за сумою двох поєдинків 1/8 фіналу пройде німецький "Вольфсбург". У першому матчі на виїзді підопічні Луїша Каштру здобули перемогу з рахунком 2:1. Гра у відповідь відбудеться 5-го або 6 серпня.

Решта пар 1/8 фіналу:

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Вулвергемптон" (Англія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Баєр" (Німеччина)

"Інтер" (Італія) - "Хетафе" (Іспанія)

"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія)

ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія).

Жеребкування буде "сліпим" - без посіву та поділу за асоціаціями. Це означає, що на наступних стадіях потенційно можуть зустрітися команди з однієї країни. Починаючи з чвертьфіналу, всі етапи Ліги Європи складаються з однієї гри. Матчі прийматимуть чотири німецьких міста - Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф та Гельзенкірхен.

Календар турніру:

5-6 серпня. 1/8 фіналу

10-11 серпня. 1/4 фіналу

16-17 серпня. 1/2 фіналу

21 серпня. Фінал.

Жеребкування розпочнеться о 14.00 за київським часом. За його ходом можна буде простежити на офіційному сайті УЄФА.

Фото: uefa.com.