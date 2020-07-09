Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів Ліги Європи УЄФА
Будуть визначені потенційні пари учасників 1/4-ї та 1/2 фіналу, а також номінальний господар фінального поєдинку, що пройде 21 серпня в Кельні (Німеччина), повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".
Таким чином, завтра може визначитися суперник донецького "Шахтаря" в 1/4 фіналу турніру, якщо, звичайно, український клуб за сумою двох поєдинків 1/8 фіналу пройде німецький "Вольфсбург". У першому матчі на виїзді підопічні Луїша Каштру здобули перемогу з рахунком 2:1. Гра у відповідь відбудеться 5-го або 6 серпня.
Решта пар 1/8 фіналу:
"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Вулвергемптон" (Англія)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Баєр" (Німеччина)
"Інтер" (Італія) - "Хетафе" (Іспанія)
"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія)
ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія).
Жеребкування буде "сліпим" - без посіву та поділу за асоціаціями. Це означає, що на наступних стадіях потенційно можуть зустрітися команди з однієї країни. Починаючи з чвертьфіналу, всі етапи Ліги Європи складаються з однієї гри. Матчі прийматимуть чотири німецьких міста - Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф та Гельзенкірхен.
Календар турніру:
5-6 серпня. 1/8 фіналу
10-11 серпня. 1/4 фіналу
16-17 серпня. 1/2 фіналу
21 серпня. Фінал.
Жеребкування розпочнеться о 14.00 за київським часом. За його ходом можна буде простежити на офіційному сайті УЄФА.
Фото: uefa.com.