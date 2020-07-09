Капітан "Ворскли": О третій ранку ультрас зустрічали нас як переможців

2009 року Володимир Чеснаков став володарем Кубка України з футблу, коли його "Ворскла" завдала поразки у фіналі донецькому "Шахтарю". Дуже близькі до вершини полтавці були й у цьогорічному розіграші, але поступилися вчора київському "Динамо" (1:1, пенальті - 7:8).

Капітан "Ворскли" у коментарі офіційному сайту УАФ зазначив, що не має жодних претензій до товаришів по команді, яких ультрас у Полтаві зустрічали як переможців.

"На жаль, у цій так званій футбольній лотереї щасливий квиток дістався не нам, - сказав Чеснаков. - Повірте, ми доклали максимум зусиль, аби досягти бажаного й удруге стати володарями трофею. Не маю жодних претензій до одноклубників, просто не пощастило. Зрештою, й ультрас "Ворскли" зустріли нас як переможців. Таке не забувається. Звичайно, шкода, що "Ворскла" не стала володарем Кубка України вдруге, до речі, дуже стали б нам у пригоді й обіцяні клубним керівництвом серйозні преміальні… Але футбольне життя триває, треба пережити розчарування, попрацювати над помилками й рухатися далі. Фінальний поєдинок у Харкові засвідчив, що "Ворскла" - перспективна команда, яка вже наступного сезону може голосно заявити про себе у чемпіонаті".

Фото: vorskla.com.ua.