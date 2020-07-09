Дзюдоїстка Дар'я Білодід: Ми з батьками - єдина дружна команда

Дворазова чемпіонка світу із дзюдо киянка Дарина Білодід розповіла про тренування під керівництвом своїх батьків.

У Instagram cпортсменка написала, що їй никогла не хотілося працювати з іншими тренерами.

"Мене часто запитують: як це - тренуватися у своїх батьків, чи не важко, чи не хотілося працювати з іншим тренером? На що я з упевненістю відповідаю: ні. Я не уявляю себе у тандемі з іншим тренером. Мої батьки знають, як правильно мене тренувати, коли потрібно дати відпочинок, а коли можна вантажити на максимум. Ми розуміємо один одного з півслова.

Бувають, звичайно, й складні моменти, оскільки у будь-якому випадку вони у першу чергу для мене батьки, і чути критику від них буває неприємно. Але я розумію, що їхня критика дає мені поштовх та сильну мотивацію. Ми одна дружна команда, де завжди будуть один одного підтримувати, незважаючи ні на що", - написала чемпіонка.

Фото: noc-ukr.org.