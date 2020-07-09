Українська асоціація футболу виключила "Карпати" зі змагань УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) виключив львівський клуб "Карпати" із Прем'єр-ліги.

Рішення прийнято у зв'язку з неявкою львівської команди на два матчі УПЛ з "Маріуполем", повідомляє пресслужба УАФ.

Львів'янам зараховані за наявку без поважної причини дві технічні поразки з рахунком 0:3.

Технічні поразки "Карпатам" будуть присуджені й за підсумками заключних турів чемпионату України.

Додамо, що "Карпати" посідали останнє, 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Фото: uaf.ua.