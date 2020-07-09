Промоутерська компанія Ломаченка отримає допомогу від уряду США

Компанія Top Rank, яка представляє інтереси чемпіона світу з боксу за версіями WBA/WBC/WBO у легкій вазі українця Василя Ломаченка увійшла до програми підтримки від американського уряду.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Відповідно до цієї доктрини, що викликана несприятливими умовами для ведення бізнесу під час пандемії коронавірусу й отримала назву Paycheck Protection Program, компаніям нададуть позики у розмірі від 350 тисяч доларів до одного мільйона", - зазначається у повідомленні.

Окрім Top Rank, допомогу також отримають відомі у світі професіонального боксу промоутерські компанії Mayweather Promotions та Golden Boy.

Фото: klitschko-brothers.com.