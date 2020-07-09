УПЛ: Абдула розсудить "Десну" і "Шахтар", Романов - "Олександрію" і "Динамо"

В українській Прем'єр-лізі (УПЛ) визначилися з призначенням арбітрів, які будуть працювати на матчах 30-го туру чемпіонату України з футболу.

Матч "Десна" (Чернігів) - "Шахтар" (Донецьк) буде обслуговувати харків'янин Анатолій Абдула, зустріч "Олександрія" - "Динамо" (Київ) розсудить Віталій Романов із Дніпра, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Арбітром поєдинку "Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) призначений Максим Козиряцький (Запоріжжя), "Дніпро-1" і "Львів" на поле Тернопільського міського стадіону виведе Віктор Копієвський (Кропивницький), а протистояння "Маріуполя" і донецького "Олімпіка" довірили Володимиру Новохатному (Київ). Читайте також: "Десна" вперше в історії зіграє у футбольних єврокубках Матчі 30-го туру УПЛ відбудуться 11 і 12 липня.