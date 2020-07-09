Ла Ліга: "Барселона" здобула важку перемогу над "Еспаньйолом"

В іспанській футбольній Ла Лізі відбулися чергові матчі 35-го туру.

"Барселона" на "Камп Ноу" завдяки голу Луїса Суареса на 56-й хвилині вирвала перемогу у земляків з "Еспаньйола" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Команди догравали поєдинок у меншості. На 50-й хвилині червону картку отримав вінгер "Барселони" Ансу Фаті, на 53-й хвилині також за грубу гру з поля був вилучений півзахисник "Еспаньйола" Поль Лосано.

В інших матчах ігрового дня "Хетафе" програв "Вільярреалу" - 1:3, а "Бетіс" розгромив "Осасуну" - 3:0.

Турнірне становище лідерів: "Реал" - 77 очок (після 34-х ігор), "Барселона" - 76 (35), "Атлетико" - 63 (35), "Севілья" - 60 (34), "Вільярреал" - 57 (35).

Фото: fcbarcelona.com.