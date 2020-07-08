"Динамо" - "Ворскла". Текстова трансляція фіналу Кубка України з футболу

Онлайн-трансляція фіналу Кубка України з футболу між футболістами київського "Динамо" та полтавської "Ворскли".

"Динамо" - "Ворскла"

1:1

ПЕРЕРВА.

41 - Скляр отримав жовту картку "за розмови" після грубої гри Кулача проти Сидорчука.

40 - Черговий сейв Різника, який відбив м'яч на кутовий після удару Вербича.

36 - Після розіграшу кутового удар Де Пени у нижний кут парирував голкіпер "Ворскли".

34 - Два небезпечних моменти за участю Кане успіху "Ворсклі" не принесли.

32 - Вербич пробив головою вище воріт "Ворскли" після навісу Де Пени зі штрафного удару на лівому фланзі.

27 - ГООООООЛ!!! "Динамо" зрівняло рахунок у кубковому фіналі завдяки влучному пострілу Вербича. 1:1.

26 - Вербич не зміг переграти Різника, який парирував удар динамівського слованця з кількох метрів.

21 - Де Пена завдав небезпечного удару із середньої відстані - повз ворота "Ворскли".

18 - Бущан упевнено заволодів м'ячем після стрімкої контратаки "Ворскли".

ґ17 - Різник вдруге врятував "Ворсклу", вдало зігравши на виході.

15 - Сирота з меж воротарського майданчика пробив голровою по воротах "Ворскли" - сейв Різника врятував полтавців.

11 - ГОООООЛ!!!. Руслан Степанюк вивів "Ворсклу" вперед".

9 - Першу жовту картку у матчі отримав динамівець Сирота.

5 - Перша стрімка контратака "Ворскли": до удару по воротах Бущана справа не дійшла.

У стартові хвилини поєдинку динамівці контролюють м'яч, намагаючись забити швидкий гол.

Матч розпочався. "Динамо" розіграло м'яч з центру поля.

8 липня 2020 року. Харків. Стадіон ОСК "металіст". Початок о 21.30. Температура повітря +25С.

Ласкаво просимо до Харкова на фінальний поєдинок Кубка країни з футболу, в якому столичне "Динамо" зустрічається з полтавською "Ворсклою".

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Стартові склади.

"Динамо" - Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Олександр, Сирота, Томаш Кендзьора, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена, Георгій Цитаїшвілі, Беньямін Вербич.

Головний тренер - Олексій Михайличенко.

"Ворскла" - Дмитро Різник, Ігор Пердута, Володимир Чеснаков, Аліун, Вадим Сапай, Олександр Скляр, Давид Пуцлін, Якубу, Ібрагім Кане, Владислав Кулач, Руслан Степанюк.

Головний тренер - Юрій Максимов.

Арбітр - Катерина Монзуль (Харків).

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На шляху до нинішнього фіналу "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" (2:1), "Олександрію" (1:0) та "Минай" (2:0).

"Ворскла" у свою чергу пройшла по турнірній дистанції, перемігши "Колос" з Ковалівки (1:0), чернігівську "Десну" (1:0) та "Маріуполь" (1:1, по пенальті 3:2).

Раніше шляхи "Динамо" та "Ворскли" перетиналися в Кубку України лише одного разу. 2012-го столичний клуб на стадії чвертьфіналу обіграв полтавчан і вдома (1:0), і в гостях (4:0).

Загалом за 28 розіграшів Кубка країни "Динамо" братиме участь у 17-му фінальному поєдинку. На рахунку "біло-синіх" 11 здобутих трофеїв, останній з яких кияни виграли 2015 року.

"Ворскла" вдруге гратиме у фіналі. У 2009 році клуб з Полтави став володарем Кубка України, вигравши у "Шахтаря" (1:0).

Фото: Укрінформ.