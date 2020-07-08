Ребров: "Ворскла" по праву дійшла до фіналу, але фаворит - "Динамо"

Український футбольний тренер Сергій Ребров, який нещодавно привів угорський "Ференцварош" до другого поспіль чемпіонства, поділився очікуваннями від сьогоднішнього фіналу Кубка України.

Відомий у минулому форвард віддав належне полтавчанам, але фаворитом поєдинку вважає динамівців, повідомляє Zbirna.com.

"Ворскла" по праву дійшла до вирішального матчу Кубка України. З приходом Юрія Максимова команда змінилася, але фаворитом фіналу вважаю "Динамо". Для киян цей Кубок нині важливий, напевно, як ніколи. Можу спрогнозувати лише те, що динамівці матимуть перевагу, а "Ворскла" може проводити небезпечні контратаки. Важливими стануть перші хвилини гри. Хто відчує впевненість, той отримає деяку перевагу. Фінал - це завжди боротьба психології, і цей матч не стане винятком", - сказав Ребров.

Нагадаємо, фінальний матч розпочнеться на харківській арені "Металіст" о 21.30.

Фото: facebook.com/fcdynamoua.