Головний тренер ФК "Оболонь-Бровар" пішов у відпустку до кінця сезону

Головний тренер столичного футбольного клубу Першої ліги "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко пішов у відпустку до кінця сезону.

Виконуючим обов'язки наставника команди на цей період призначений Валерій Іващенко, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Оболонь-Бровар" після 22-го туру чемпіонату Першої ліги йде на 7-у місці. Після відновлення сезону команда не здобула жодної перемоги у трьох матчах (2 нічиї та поразка).

На фото: Олег Мазуренко і Валерій Іващенко/fcbrovar.obolon.