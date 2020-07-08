Головний тренер ФК

Головний тренер ФК "Оболонь-Бровар" пішов у відпустку до кінця сезону

Укрінформ
Головний тренер столичного футбольного клубу Першої ліги "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко пішов у відпустку до кінця сезону.

Виконуючим обов'язки наставника команди на цей період призначений Валерій Іващенко, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Оболонь-Бровар" після 22-го туру чемпіонату Першої ліги йде на 7-у місці. Після відновлення сезону команда не здобула жодної перемоги у трьох матчах (2 нічиї та поразка).

На фото: Олег Мазуренко і Валерій Іващенко/fcbrovar.obolon.

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