Перемігши Раміреса, Постол боксуватиме за звання абсолютного чемпіона

У разі успіху Віктора Постола в бою з чемпіоном світу за версіями WBC/WBO американцем Хосе Раміресом, у наступному поєдинку український боксер матиме шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, повідомляє Klitschko-brothers.com.

За словами Арума, Рамірес вийде в ринг з обов'язковим претендентом Постолом у серпні. У свою чергу, чемпіон WBA/ IBF британець Джош Тейлор проведе захист титулів або у другій половині серпня, або у вересні. Очікується, що його суперником стане перший номер рейтингу таїландець Апіун Хонгсонг.

На початку наступного року переможці цих боїв мають зійтися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Фото: klitschko-brothers.com.