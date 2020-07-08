П'ять замін в матчі дозволять проводити весь наступний футбольний сезон

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка займається регулюванням правил гри в футбол, дозволить проводити по п'ять замін за гру в наступному сезоні.

Про це повідомляє The Athletic.

Дане правило було введено при поновленні нинішнього сезону, перерваного навесні через пандемію коронавірусу.

Воно було прийнято, щоб допомогти футболістам уникнути додаткових навантажень і травм, так як турніри дограються в максимально короткі терміни.

За даними джерела, IFAB оголосить про те, що команди зможуть проводити по п'ять замін за гру в сезоні-2020/21, найближчим часом.

Кожна ліга буде самостійно приймати рішення, чи використовувати це правило.

Фото: Нublot.