Українські гандболістки отримають суперниць у кваліфікації чемпіонату світу-2021

Гандболістки збірної України сьогодні отримають суперниць по першому кваліфікаційному етапу жіночого чемпіонату світу 2021 року.

Жеребкування груп відбудеться у Відні (Австрія), повідомляє Укрінформ.

Команда Бориса Чижова посіяна до другого кошика разом з гандболістки Італії, Швейцарії, Ісландії та Португалії.

Склади кошиків:

1 - Австрія, Словаччина, Білорусь, Північна Македонія, Туреччина;

2 - Україна, Італія, Швейцарія, Ісландія, Португалія;

3 - Литва, Фарерські острови, Косова, Ізраїль, Фінляндія;

4 - Греція, Люксембург.

Учасники першого раунду кваліфікації будуть розділені на дві групи по чотири команди і три - по три. Змагання пройдуть в кінці листопада або на початку грудня в форматі одноколових турнірів в кожній групі, господарі яких будуть визначені після сьогоднішнього жеребкування. За підсумками групового етапу по дві кращі збірні з п'яти груп вийдуть в плей-офф, де до них приєднаються ще 10 команд, які братимуть участь в чемпіонаті Європи в грудні 2020 року. Поєдинки нокаут-раунду чемпіонату світу-2021 намічені на квітень, а фінальний етап 25-ї жіночої світової першості за участю 32 збірних пройде на початку грудня 2021 року в Іспанії.

Фото Федерації гандболу України.