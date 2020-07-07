"Шахтар" призначив португальця Бріту асистентом Каштру

Португальський футбольний спеціаліст Педру Бріту став новим асистентом головного тренера донецького "Шахтаря" свого співвітчизника Луїша Каштру.

В українському клубі Бріту відповідатиме за фізичну підготовку, повідомляє офіціальній сайт "Шахтаря".

Бріту працював з Каштру в португальському клубі "Віторія" (Гімарайнш) у сезоні-2018/2019.

У штабі "гірників" новий асистент замінить Феліпе Селіккаю, який повернувся до Португалії і працюватиме з дублем лісабонського "Спортинга".

Нагадаємо, що під керівництвом Луїша Каштру "Шахтар" достроково, за п'ять турів до фінішу, став чемпіоном України. Команда також продовжує виступи в Лізі Європи. У першому матчі 1/8 фіналу проти німецького "Вольфсбурга" "Шахтар" переміг в гостях - 2:1.

Фото: shakhtar.com.