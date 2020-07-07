Мораес, Матвієнко і Марлос пішли у відпустку за 3 тури до фінішу УПЛ

Троє футболістів "Шахтаря" відправилися у відпустку за три тури до закінчення чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Це захисник Микола Матвієнко, хавбек Марлос та форвард Жуніор Мораес, повідомляє офіційний сайт чемпіонів України.

"Ісмаїлі після операції на коліні розпочав заняття у фітнес-центрі. Індивідуально перед матчем з чернігівською "Десною" тренувалися Давид Хочолава, Віктор Коваленко та Маркос Антоніо", - зазначається також у повідомленні.

Матч із "Десною" футболісти "Шахтаря" проведуть 12 липня. На команду також чекають зустрічі з "Колосом" (15 липня) та "Олександрією" (19 липня).

На фото: Марлос/shakhtar.com.