Українець Зінченко очолив кілька рейтингів за підсумками туру АПЛ

Українець Зінченко очолив кілька рейтингів за підсумками туру АПЛ

Укрінформ
Футбольний захисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко очолив одразу кілька рейтингів за підсумками 33-го туру чемпіонату Англії.

У поєдинку проти "Саутгемптона" українець запам'ятався не лише своєю помилкою, яка призвела до голу. За оцінкою ефективності гри InStat Index він став найкращим у складі "городян", відзначає Zbirna.com

"За підсумками 33-го туру АПЛ українець опинився на вершині кількох рейтингів - за кількістю техніко-тактичних дій (154), передач (121), передач у штрафний майданчик (18), флангових передач (12) та підбирань (16)", - зазначається у повідомленні.

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Кращі футболісти 33-го туру АПЛ за кількістю ТТД:

1. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") - 154

2. Жоау Канселу ("Манчестер Сіті") - 145

3. Вілфред Ндіді ("Лестер") - 139

4. Емерік Ляпорт ("Манчестер Сіті") - 137

5. Курт Зума ("Челсі") - 137.

Фото: zbirna.com.

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