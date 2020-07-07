Українець Зінченко очолив кілька рейтингів за підсумками туру АПЛ

Футбольний захисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко очолив одразу кілька рейтингів за підсумками 33-го туру чемпіонату Англії.

У поєдинку проти "Саутгемптона" українець запам'ятався не лише своєю помилкою, яка призвела до голу. За оцінкою ефективності гри InStat Index він став найкращим у складі "городян", відзначає Zbirna.com.

"За підсумками 33-го туру АПЛ українець опинився на вершині кількох рейтингів - за кількістю техніко-тактичних дій (154), передач (121), передач у штрафний майданчик (18), флангових передач (12) та підбирань (16)", - зазначається у повідомленні.

Кращі футболісти 33-го туру АПЛ за кількістю ТТД:

1. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") - 154

2. Жоау Канселу ("Манчестер Сіті") - 145

3. Вілфред Ндіді ("Лестер") - 139

4. Емерік Ляпорт ("Манчестер Сіті") - 137

5. Курт Зума ("Челсі") - 137.

Фото: zbirna.com.