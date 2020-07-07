"Барселона" знизить зарплату Мессі - ЗМІ
Укрінформ
Керівництво іспанського футбольного клубу "Барселона" збирається скоротити зарплату нападнику і капітану команди Ліонелю Мессі.
Як інформує El Chiringuito TV, президент "Барселони" Жозеп Бартомеу найближчим часом повідомить гравцю про зниження його окладу.
Аргентинець є вихованцем "Барселони" і виступає за основну команду з 2004 року. За цей час Мессі провів за каталонський клуб 724 матчі, забив 630 м'ячів і віддав 273 результативних передачі.
Нинішній контракт Мессі закінчується влітку 2021 року.
Фото: fcbarcelona.com.