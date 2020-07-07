Максимов: У фіналі гравці "Ворскли" не хочуть бути хлопчиками для биття

Колишній футбольний хавбек київського "Динамо" Юрій Максимов, який виступав за столичний клуб з 1994-го по 1997 роки, буде в середу протистояти йому в якості головного тренера полтавської "Ворскли" у фіналі Кубка України.

В інтерв'ю динамівському офіційному сайту тренер підкреслив, що потрапивши у фінал "Ворскла", стрибнула вище голови, а тепер може отримати шанс потрапити до Ліги Європи.

"Вважаю за краще дивитися на речі реально. Той факт, що ми пробилися у фінал і потрапили на це свято, вже свідчить про те, що команда стрибнула вище голови. Ще учора ми йшли на останньому місці в чемпіонаті і мріяли утриматися у Прем'єр-лізі, а тепер можемо реально замахнутися на єврокубки. Це вже велике досягнення, а що буде далі - покаже час", - заявив Максимов.

Він також зазначив, що його футболісти у фіналі Кубка України не хочуть бути хлопчиками для биття.

"Динамо" є "Динамо", однак і ми не хочемо бути хлопчиками для биття. Інколи трапляється так, що сильнішою виглядає одна команда, а перемагає інша. Адже обіграла ж "Ворскла" 2009 року у фіналі «Шахтар...", - сказав тренер.

Нагадаємо, фінальний поєдинок Кубка України сезону-2019/2020 "Динамо" - "Ворскла" відбудеться на харківській арені "Металіст" у середу, 8 липня. Початок матчу - о 21.30.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.