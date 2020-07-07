Футбольний матч УПЛ "Дніпро-1" - "Львів" відбудеться у Тернополі

Поєдинок 30-го туру чемпіонату України з футболу серед клубоа Прем'єр-ліги "Дніпро-1" - "Львів" пройде 11 липня на Тернопільському міському стадіоні.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Нагадаємо, матч 25-го чемпіонату країни "Львів" - "Дніпро-1", в якому номінальними господарями виступали львів'яни, пройшов у Дніпрі. Причиною перенесення стала складна епідеміологічна ситуація на заході України. Тепер "Дніпро-1" наполягав на проведенні гри на власному стадіоні. Прем'єр-ліга, однак, прийняла рішення перенести матч до Тернополя, де "Львів" прийматиме своїх суперників до завершення сезону.

Після 29-ти турів "Дніпро-1" з 37-ма очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ. "Львів" має 24 очки й 11-ту позицію.

Фото: wikipedia.org.