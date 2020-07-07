Збірна України з футболу зіграє з Польщею 11 листопада

В Хожуві на Сілезькому стадіоні 11 листопада національна збірна України з футболу проведе товариський поєдинок з командою Польщі.

Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Нагадаємо, що цей поєдинок був запланований на 31 березня поточного року, але через пандемію вірусу COVID-19 та рішення Виконкому УЄФА його було перенесено.

Додамо, що за кілька днів після зустрічі із Польщею (14 та 17 листопада) збірна України проведе два виїзні матчі у Лізі націй УЄФА - відповідно проти команд Німеччини та Швейцарії.