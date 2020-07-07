У Болгарії 19 футболістів захворіли на коронавірус через помилку лабораторії - ЗМІ

У чемпіонаті Болгарії з футболу 19 гравців захворіли на коронавірус в результаті лабораторної помилки.

Як повідомляє Sportstar, захисник клубу "царсько село" Мартін Кавданскі здав тест на COVID-19, який помилково показав негативний результат, а після цього футболіст вийшов на матч з "Чорно морем" в стартовому складі.

Після гри три позитивних тесту на коронавірус були зафіксовані в "Царському селі" і 16 гравців захворіли в складі "Чорно моря".

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Згодом лабораторія визнала свою помилку, підкресливши, що Кавданскі здав позитивний тест на коронавірус.