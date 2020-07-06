Збірні Іспанії та України не зіграють на "Сантьяго Бернабеу" в Лізі націй УЄФА

Стали відомі варіанти щодо місця проведення матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними Іспанії та України.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, в іспанській федерації футболу розглядають три стадіони: "Альфредо ді Стефано" (резервний стадіон мадридського "Реала", де команда Зінедіна Зідана проводить домашні матчі після карантину через реконструкцію головної арени країни "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" - домашня арена "Леганеса" і "Колісеум Альфонсо Перес" - домашній стадіон "Хетафе".

Нагадаємо, матч між Іспанією та Україною відбудеться 6 вересня.

Відзначимо, що суперниками "синьо-жовтих" у 4-й групі еліти Ліги націй УЄФА, крім Іспанії, є збірні Німеччини та Швейцарії.