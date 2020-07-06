Малиновський увійшов до символічної збірної 30 туру Серії А - WhoScored

Український футбольний півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський увійшов до символічної збірної 30-го туру італійської Серії А за версією порталу WhoScored.

Оцінка українця склала 8,3 бала, повідомляє WhoScored у Twitter.

У грі з "Кальярі", що завершилася перемогою "Аталанти" з рахунком 1:0, Малиновський вийшов зі старту і був замінений на 59-й хвилині Алехандро Гомесом.

Нинішнього сезону Малиновський провів за італійський клуб 35 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

"Аталанта" перебуває на четвертому місці турнірної таблиці Серії А. У наступному турі команда зіграє 8 липня з "Сампдорією".

Символічна збірна 30-го туру Серії А:

Єссе Йоронен ("Брешія") - Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Омар Коллі ("Сампдорія"), Андреа Папетті ("Брешія"), Маріу Руй ("Наполі") - Кароль Лінетті ("Сампдорія"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Ерік Пульгар ("Фіорентина"), Кріштіану Роналду ("Ювентус") - Луїс Мюріель ("Аталанта"), Пауло Дибала ("Ювентус").

Фото: Getty Images.