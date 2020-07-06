Яремчук отримав пошкодження у першій же контрольній грі "Гента"

Футбольний форвард національної збірної України та "Гента" Роман Яремчук отримав пошкодження у контрольному матчі з іншим бельгійським клубом - "Беерсхотом".

Утім, травма нашого нападника виявилася не дуже серйозною, повідомляє Zbirna.com із посиланням на бельгійські ЗМІ.

Неприємність трапилася з Яремчуком вже через п'ять хвилин після його появи на полі у другій частині поєдинку. Попри те, що українець негайно залишив поле, джерело запевняє: травма не виглядала серйозною.

Цікаво, що у "Гента" до цього моменту вже не було замін, і команда продовжила діяти удесятьох. Зустріч, однак, дограти не вдалося. За 12 хвилин до її завершення поле залишив ще один гравець "Гента". Матч припинили достроково.

На суботу, 11 липня, у "Гента" запланований наступний контрольний поєдинок напередодні сезону-2020-2021. Суперником команди Яремчука, Безуса і Пластуна буде клуб "Мускрон".

Фото: УАФ.