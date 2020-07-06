Бокс: Дерев'янченко отримав пропозиції на бій від двох чемпіонів світу
Укрінформ
Претендент на титул чемпіона світу з боксу у середній вазі українець Сергій Дерев'янченко отримав оразу дві привабливі пропозиції про наступний бій від володарів титулів.
Про це повідомив на сторінці у Twitter журналіст порталу talkSPORT Майкл Бенсон.
Контракт українцю запропонували команди чинного чемпіона світу у двох дивізіонах мексиканця Сауля Альвареса та володаря титулу WBC у середній вазі американця Джермелла Чарло.
"Численні джерела повідомили, що Сергій Дерев'янченко здобув пропозиції з приводу бою від Сауля Альвареса та Джермелла Чарло", - написав Бенсон.
Нагадаємо, що Дерев'янченко провів останній поєдинок у жовтні минулого року, програвши спірним суддівським рішенням казахстанцю Геннадію Головкіну в бою за титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.
Загалом на рахунку Сергія 13 перемог (10 - нокаутом) та 2 поразки.
Фото: sport.bigmir.net.