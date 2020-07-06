Бокс: Дерев'янченко отримав пропозиції на бій від двох чемпіонів світу

Претендент на титул чемпіона світу з боксу у середній вазі українець Сергій Дерев'янченко отримав оразу дві привабливі пропозиції про наступний бій від володарів титулів.

Про це повідомив на сторінці у Twitter журналіст порталу talkSPORT Майкл Бенсон.

Контракт українцю запропонували команди чинного чемпіона світу у двох дивізіонах мексиканця Сауля Альвареса та володаря титулу WBC у середній вазі американця Джермелла Чарло.

"Численні джерела повідомили, що Сергій Дерев'янченко здобув пропозиції з приводу бою від Сауля Альвареса та Джермелла Чарло", - написав Бенсон.

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Нагадаємо, що Дерев'янченко провів останній поєдинок у жовтні минулого року, програвши спірним суддівським рішенням казахстанцю Геннадію Головкіну в бою за титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

Загалом на рахунку Сергія 13 перемог (10 - нокаутом) та 2 поразки.

Фото: sport.bigmir.net.