Захисник "Десни" Фаворов визнаний кращим гравцем 29-го туру футбольної Прем'єр-ліги
Укрінформ
Капітан чернігівської "Десни" захисник Денис Фаворов визнаний кращим гравцем 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).
Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За підсумком голосування Фаворов випередив півзахисника донецького "Шахтаря" Алана Патріка.
Нагадаємо, у 29-му турі Прем'єр-ліги "Десна" з рахунком 5:1 розгромила ковалівський "Колос". Фаворов зробив дубль.
Фото: ФК "Десна" (Чернігів).