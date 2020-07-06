Рябоконь став кращим тренером 29-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 29-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Кращим тренером туру став наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь, повідомляє офіційний сайт організації.

"Після яскравої перемоги над "Динамо" (3:2) чернігівці опинялися в дуже перспективному турнірному положенні: у випадку перемоги над "Колосом" і втрати очок киян у матчі з чемпіоном "Шахтарем" команда з Чернігова мала всі шанси вийти на друге місце. Ясна річ, доля першої частини умови була не в їхніх силах, але зі своєї сторони «сіверяни» дуже постаралися - і досягли свого. Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі - головний тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь. Його підопічні завдали розгромної поразки "Колосу" (5:1), завдяки чому зрівнялися за очками з киянами, змістивши їх із другого місця за додатковими показниками", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що після феєричного матчу з "Динамо" тренерський штаб чернігівців справився з двома складними викликами - фізичним і моральним відновленням колективу, втримавши підопічних від ейфорії перед грою з останньою командою верхньої шістки, яка пропустила найбільше м’ячів у поточному чемпіонаті.

На фото: Олександр Рябоконь (ФК "Десна", Чернігів).