"Барселона" розгромила "Вільярреал" в чемпіонаті Іспанії з футболу

"Барселона" з рахунком 4:1 завдала поразки "Вільярреалу" у виїзному матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Каталонці перемогли на "Естадіо де ла Кераміка" завдяки автоголу Пау Франсіско Торреса на 3-й хвилині та результативним ударам Луїса Суареса (20), Антуана Грізманна (45), яким асистував Ліонель Мессі, та Ансу Фаті (86); у "Вільярреалі" відзначився Херард Морено (14), повідомляє Укрінформ.

"Барселона" набрала 73 очки і залишається на другому місці в турнірній таблиці Ла-Ліги. "Вільярреал" (54) йде п'ятим.

У наступному турі 8 липня "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" зустрінеться з "Еспаньолом", а "Вільярреал" в гостях зіграє з "Хетафе".

Турнірне становище лідерів: "Реал" - 77 очок, "Барселона" - 73, "Атлетико" - 62, "Севілья" - 57 (гра у запасі)...

Фото: fcbarcelona.com.