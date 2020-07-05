Малиновський допоміг "Аталанті" обіграти "Кальярі" в Серії А
Укрінформ
В італійській футбольній Серії А проходять поєдинки 30-го туру.
"Аталанта" здобула виїзну перемогу над "Кальярі" - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Успіх команді з Бергамо приніс результативний удар колумбійського форварда Луїса Муріеля з 11-метрової позначки на 27-й хвилині, повідомляє Укрінформ.
Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський був замінений на 58-й хвилині.
Результати інших матчів ігрового дня: "Інтер" - "Болонья" - 1: 2, "Брешіа" - "Верона" - 2: 0, "Парма" - "Фіорентина" - 1:2, "Сампдорія" - СПАЛ - 3:0.
Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 75 очок, "Лаціо" - 68, "Інтер" - 64, "Аталанта" - 63.
На фото: Руслан Малиновський (atalanta.it).