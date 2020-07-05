"Олімпік" програв "Дніпру-1" на "Динамо" ім. Валерія Лобановського

Футболісти донецького "Олімпіка" з рахунком 0:2 зазнали поразки від "Дніпра-1" у матчі 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Авторами голів на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського стали Владислав Супряга, який відзначився на 2-й хвилині, та Сергій Булеца (64), повідомляє Укрінформ. Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбувся. Результати інших матчів: "Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2 Голи: Матеус Яковеллі (55-та хвилина), Сергій Борзенко (75) - Артем Челядін (8), Данило Кравчук (89); "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 2:3 Голи: Беньямін Вербич (51), Карлос Де Пена (68) - Тарас Степаненко (31), Євген Коноплянка (39), Алан Патрік (72). "Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 5:1 Голи: Пилип Будківський (9), Денис Фаворов (37, 78, з пенальті), Сергій Старенький (87), Андрій Тотовицький (90+1) - Олег Кожушко (89). "Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - 2:2 Голи: Дмитро Хомченовський (45), Владлен Юрченко (54, з пенальті) - Валерій Лучкевич (19), Максим Третяков (76, з пенальті). Читайте також: "Зоря" і "Олександрія" обмінялися голами у матчі чемпіонату України з футболу Турнірне становище: перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 54 (29), "Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (29); друга шістка - "Дніпро-1" - 37 (28), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24). Фото: upl.ua.