"Олімпік" програв "Дніпру-1" на "Динамо" ім. Валерія Лобановського
Авторами голів на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського стали Владислав Супряга, який відзначився на 2-й хвилині, та Сергій Булеца (64), повідомляє Укрінформ.
Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбувся.
Результати інших матчів:
"Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2
Голи: Матеус Яковеллі (55-та хвилина), Сергій Борзенко (75) - Артем Челядін (8), Данило Кравчук (89);
"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 2:3
Голи: Беньямін Вербич (51), Карлос Де Пена (68) - Тарас Степаненко (31), Євген Коноплянка (39), Алан Патрік (72).
"Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 5:1
Голи: Пилип Будківський (9), Денис Фаворов (37, 78, з пенальті), Сергій Старенький (87), Андрій Тотовицький (90+1) - Олег Кожушко (89).
"Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - 2:2
Голи: Дмитро Хомченовський (45), Владлен Юрченко (54, з пенальті) - Валерій Лучкевич (19), Максим Третяков (76, з пенальті).
Турнірне становище:
перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 54 (29), "Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (29);
друга шістка - "Дніпро-1" - 37 (28), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).
Фото: upl.ua.