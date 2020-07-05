"Десна" розгромила "Колос" і вийшла на друге місце у футбольній Прем'єр-лізі України

Черговий, 29-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги продовжився матчем у Чернігові, де місцева "Десна" завдала відчутної поразки ковалівському "Колосу" з рахунком 5:1.

Авторами голів на стадіоні ім. Ю. Гагаріна стали Пилип Будківський (9-а хвилина), Денис Фаворов (37, 78, з пенальті), Сергій Старенький (87) та Андрій Тотовицький (90+1), повідомляє Укрінформ. У неділю пройдуть ще два матчі: луганська "Зоря" зустрінеться з "Олександрією", а донецький "Олімпік" - з "Дніпром-1". Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Читайте також: Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін Результати інших матчів: "Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2 Голи: Матеус Яковеллі (55-та хвилина), Сергій Борзенко (75) - Артем Челядін (8), Данило Кравчук (89); "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 2:3 Голи: Беньямін Вербич (51), Карлос Де Пена (68) - Тарас Стчернігівепаненко (31), Євген Коноплянка (39), Алан Патрік (72). Турнірне становище: перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 53 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28); друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24). Фото прес-служби ФК "Десна".