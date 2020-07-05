Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін

На 73-му році життя помер володар Кубка кубків та Суперкубка Європи у складі київського "Динамо" Володимир Трошкін.

Про це повідомляє збірна України серед ветеранів у Facebook.

"Сьогодні на 73 році не стало видатного українського футболіста, багаторічного гравця ФК Динамо Київ та збірної СРСР Володимира Миколайовича Трошкіна.

Багаторазовий чемпіон та володар Кубка СРСР, володар Кубка кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА, віце-чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що величезний внесок зробив Володимир Миколайович і в розвиток ветеранського футболу, довгі роки очолюючи Асоціацію ветеранів футболу України.

"Вітчизняний футбол зазнав непоправної втрати, ми глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира Трошкіна", - зазначили в збірній.

Фото: УПЛ