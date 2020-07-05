Гол Рамоса приніс перемогу "Реалу" над "Атлетиком" в чемпіонаті Іспанії з футболу

Мадридський "Реал" з рахунком 1:0 обіграв на "Естадіо Сан-Мамес" у Більбао "Атлетик" у матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Перемогу "Реалу" приніс захисник Серхіо Рамос, який на 73-й хвилині реалізував пенальті, повідомляє Укрінформ.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" зміцнив лідерство, набравши 77 очок. "Вершкові" на 7 очок випереджають "Барселону", яка сьогодні на виїзді зіграє з "Вільярреалом".

У наступному турі 10 липня "Реал" вдома зустрінеться з "Алавесом", який посідає 15-е місце (35 очок).

На фото: Серхіо Рамос (Getty Images).