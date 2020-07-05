БК "Прометей" підписав контракт з американською легіонеркою

Президент баскетбольного клубу "Прометей" з Кам`янського Володимир Дубинський оголосив про підписання контракту з 26-річною американкою Кешунан Джеймс (зріст 184 см).

Про це Дубинський повідомив на своїй персональній сторінці у Facebook.

Перша легіонерка у складі дебютанта елітного українського жіночого дивізіону виступала у складі університета Мюррей Стейт, а в 2018 році її було визнано кращим гравцем конференції Огайо Стейт (1 дивізіон NCAA).

Минулий сезон Кешунан, яка виступає на позиції форварда, провела у грецькому клубі "Елетерія". В 20 матчах вона набирала у середньому 20,9 очка, робила 7,4 підбирання та 2,2 передачі за 34 хвилини на майданчику.

Джеймс стала другим найкращим скорером грецької першості в сезоні 2019/20.