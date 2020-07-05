Миколенко зіграє за "Динамо" в кубковому фіналі проти "Ворскли"

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко відновився після травми і готовий зіграти у фіналі Кубка України з футболу проти полтавської "Ворскли".

Про це футболіст повідомив в коментарі You-Tube-каналу FootballHub.

Миколенко через пошкодження пропустив два останні матчі "Динамо", в яких кияни двічі з однаковим рахунком 2:3 програли чернігівській "Десні" і донецькому "Шахтарю" в Українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Нагадаємо, що фінал Кубка України "Динамо" - "Ворскла" відбудеться в середу, 8 липня, у Харкові на стадіоні "Металіст".

Фото: ФК "Динамо" (Київ).