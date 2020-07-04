"Баварія" обіграла "Баєр" і стала володарем Кубка Німеччини з футболу

У фіналі Кубка Німеччини з футболу мюнхенська "Баварія" здобула перемогу над леверкузенським "Баєром".

Матч на "Олімпіаштадіоні" у Берліні завершився перемогою "Баварії" з рахунком 4:2, яка захистила титул, повідомляє Укрінформ.

У складі переможців відзначилися Давид Алаба (16-а хвилина), Серж Гнабрі (24) і Роберт Левандовський (59, 89). У гостей забивали Свен Бендер (63) і Кай Гаверц (90+5, з пенальті).

"Баварія" в ювілейний, 20-й раз стала володарем Кубка Німеччини.

Фото: fcbayern.com.