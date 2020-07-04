Циганков не увійшов до заявки "Динамо" на матч із "Шахтарем"

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" оголосили склади на сьогоднішній матч 29-го туру чемпіонату України з футболу.

У киян в заявці на поєдинок відсутный лідер команди Віктор Циганков, повідомляє Укрінформ. Стартовий склад "Динамо": Бойко - Пиварич, Сирота, Кадір, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський - Вербич, Цітаїшвілі - Русин. Запасні: Бущан, Соль, де Пена, Андрієвський, Караваєв, Бурда, Каргбо, Беніто, Дуелунд. Читайте також: Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України "Шахтар": Трубін - Болбат, Вітао, Матвієнко, Додо - Степаненко, Маркос Антоніо - Коноплянка, Алан Патрик, Соломон - Мораєс. Запасні: П'ятов, Кривцов, Сіпріано, Бондаренко, Майкон, Піхаленок, Тайсон, Марлос, Фернандо. Матч розпочнеться о 19.30. Фото: 1927.kiev.ua.