Циганков не увійшов до заявки "Динамо" на матч із "Шахтарем"
Укрінформ
Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" оголосили склади на сьогоднішній матч 29-го туру чемпіонату України з футболу.
У киян в заявці на поєдинок відсутный лідер команди Віктор Циганков, повідомляє Укрінформ.
Стартовий склад "Динамо": Бойко - Пиварич, Сирота, Кадір, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський - Вербич, Цітаїшвілі - Русин.
Запасні: Бущан, Соль, де Пена, Андрієвський, Караваєв, Бурда, Каргбо, Беніто, Дуелунд.
"Шахтар": Трубін - Болбат, Вітао, Матвієнко, Додо - Степаненко, Маркос Антоніо - Коноплянка, Алан Патрик, Соломон - Мораєс.
Запасні: П'ятов, Кривцов, Сіпріано, Бондаренко, Майкон, Піхаленок, Тайсон, Марлос, Фернандо.
Матч розпочнеться о 19.30.
Фото: 1927.kiev.ua.