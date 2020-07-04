Чемпіонат світу зі спортивної боротьби пройде в грудні у Белграді

Світовий чемпіонат зі спортивної боротьби відбудеться нинішнього року у Белграді з 12-го по 20 грудня.

До цього, з 4-го по 10 грудня, у столиці Сербії пройде чемпіонат світу серед юніорів, повідомляє United World Wrestling.

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Спочатку "дорослий" чемпіонат мав пройти 2021 року в Осло. Щоб знизити ризики через пандемію коронавырусу, виконком UWW (Об'єднаного світу боротьби) прийняв рішення об'єднати юніорський та "дорослий" турніри.

Фото: unitedworldwrestling.org.