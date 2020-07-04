Українець Корнієнко - у ТОП-5 блокуючих за історію Кубка Європи ФІБА

33-річний український баскетбольний форвард Максим Корнієнко потрапив до ТОП-5 рейтингу за блок-шотами у Кубку Європи ФІБА.

У 24-х поєдинках турніру наш баскетболіст зробив 36 блокувань, повідомляє офіційний сайт ФІБА.

Свої матчі Корнієнко провів у складі болгарського "Академіка", литовського "Ювентуса" та українського клубу "Дніпро".

Загалом у Кубку Європи ФІБА Корнієнко набирав 11,7 очка, робив 8,2 підбирання та 1,5 блок-шота у середньому за матч.

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Лідери за блок-шотами Кубка Європи ФІБА:

Мішель Діуф (Сенегал) - 80 блок-шотів за 60 матчів

Урош Лукович (Сербія) – 46 за 18

Матіас Лессор (Франція) - 43 за 38

Мустафа Фалль (Франція) 36 за 20

Максим Корнієнко (Україна) – 36 за 24.

Фото: fiba.basketball.