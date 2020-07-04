Тренер "Вест Гема": Сподіваюся, Ярмоленко здобуде місце у старті

Завтра клуб "Вест Гем", за який виступає футболіст національної збірної України Андрій Ярмоленко, у 33-у турі англійської Прем’єр-ліги на виїзді зіграє з "Ньюкаслом".

Наставник "молотобійців" Девід Моєс відповів на запитання стосовно найближчого майбутнього українця в його команді, повідомляє пресслужба УАФ.

"Гадаю, ми зобов’язані мати на лаві запасних гравців, які у змозі виходити й допомагати клубу здобувати очки, - заявив Моєс. - Завзяття Ярмоленка на тренуваннях додає надії. Сподіваюся, він здобуде для себе місце у стартовому складі моєї команди".

Додамо, що матч "Ньюкасл" - "Вест Гем" розпочнеться у неділю о 16.15 за київським часом.

Фото: uaf.ua.