Усик посідає третє місце в оновленому рейтингу IBF

Українець Олександр Усик йде на третій позиції оновленого рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF) серед представників суперважкої вагової категорії.

Лідирують обов'язковий претендент на чемпіонське звання болгарин Кубрат Пулєв та американець Чарльз Мартін, повідомляє офіційний сайт IBF.

Титул IBF у суперважковаговиків утримує британець Ентоні Джошуа, який у наступному бою проведе його захист саме проти Пулєва.

Усик, в свою чергу, готується до бою з британцем Дереком Чісорою. Цей поєдинок може пройти у жовтні.

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На початку липня Усик піднявся на друге місце у рейтингу WBA. Український боксер також є обов'язковим претендентом на бій із чемпіоном світу за версією WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.