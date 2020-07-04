"Динамо" і "Шахтар" сьогодні зіграють на НСК "Олімпійський"

Гранди вітчизняного футболу київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться в суботу, 4 липня, у центральному матчі 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр ліги України.

Національне дербі "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30 на столичному НСК "Олімпійський", повідомляє Укрінформ.

Зустріч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА Віталієм Романовим (Дніпро).

Відповідно до діючих в Україні карантинних обмежень поєдинок відбуватиметься без глядачів.

"Шахтар" достроково став переможцем чемпіонату України-2019/20. "Динамо" веде боротьбу за другу сходинку, яка також дає можливість виступити у Лізі чемпіонів УЄФА.

Нинішнього сезону команди зустрічалися п'ять разів. Динамівці були кращими у кубкових баталіях - виграли у "гірників" матч за Суперкубок (2:1), а також вибили опонентів з Кубка країни (2:1, 1/8 фіналу). Донеччани здолали киян в усіх поєдинках Прем'єр-ліги (2:1, 1:0, 3:1).

Загалом "Динамо" і "Шахтар" проведуть між собою 65-й матч в чемпіонатах України. В активі киян 24 перемоги, у донеччан - 23, внічию завершились 17 протистоянь. Різниця м'ячів 80:76 на користь "біло-синіх".

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ти матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).