4 липня пройде благодійний футбольний матч за "Парламентський кубок"

У суботу, 4 липня, на столичному стадіоні імені Віктора Баннікова відбудеться традиційний, п'ятий за ліком благодійний футбольний матч за "Парламентський кубок" між збірними народних депутатів та журналістів України.

Організаторами зустрічі виступили Українська асоціація футболу, Прем’єр-ліга та інформагентство "Центр новин", повідомляє пресслужба УАФ. Основна мета матчу, який розпочнеться о 16.30, - допомога дітям-переселенцям зі Сходу України. Благодійний поєдинок відбуватиметься під патронатом президента Української асоціації футболу, члена виконкому УЄФА Андрія Павелка та за підтримки голови Асоціації футболу Донецької області Максима Єфімова. Читайте також: ФК "Динамо" просить УАФ і МОЗ допустити фанатів на фінал Кубка України Команда журналістів ставала володарем "Парламентського кубку» у 2016-у, 2017-у та 2019 роках. 2018 року переможцем була збірна народних депутатів. Фото: uaf.ua.