4 липня пройде благодійний футбольний матч за "Парламентський кубок"
Укрінформ
У суботу, 4 липня, на столичному стадіоні імені Віктора Баннікова відбудеться традиційний, п'ятий за ліком благодійний футбольний матч за "Парламентський кубок" між збірними народних депутатів та журналістів України.
Організаторами зустрічі виступили Українська асоціація футболу, Прем’єр-ліга та інформагентство "Центр новин", повідомляє пресслужба УАФ.
Основна мета матчу, який розпочнеться о 16.30, - допомога дітям-переселенцям зі Сходу України.
Благодійний поєдинок відбуватиметься під патронатом президента Української асоціації футболу, члена виконкому УЄФА Андрія Павелка та за підтримки голови Асоціації футболу Донецької області Максима Єфімова.
Команда журналістів ставала володарем "Парламентського кубку» у 2016-у, 2017-у та 2019 роках. 2018 року переможцем була збірна народних депутатів.
Фото: uaf.ua.