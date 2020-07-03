"Карпати" не гратимуть з "Маріуполем" у 29 турі. Їх можуть виключити з чемпіонату
Укрінформ
У п'ятницю, 3 липня, до української футбольної Прем'єр-ліги надійшов лист від ФК "Карпати", в якому львівський клуб поінформував про те, що не братиме участь у матчі 29-го туру чемпіонату України "Маріуполь" - "Карпати", що мав пройти 4 липня у Маріуполі.
Враховуючи, що для львів’ян це повторна неявка на гру (нагадаємо, через фінансові проблеми не відбувся перенесений матч 24-го туру "Карпати" - "Маріуполь"), згідно регламенту змагань, команда має бути виключена зі змагань, повідомляє пресслужба УПЛ.
Дирекція УПЛ передала матеріали справи до контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціацій футболу.
Фото: upl.ua.