"Карпати" не гратимуть з "Маріуполем" у 29 турі. Їх можуть виключити з чемпіонату

У п'ятницю, 3 липня, до української футбольної Прем'єр-ліги надійшов лист від ФК "Карпати", в якому львівський клуб поінформував про те, що не братиме участь у матчі 29-го туру чемпіонату України "Маріуполь" - "Карпати", що мав пройти 4 липня у Маріуполі.

Враховуючи, що для львів’ян це повторна неявка на гру (нагадаємо, через фінансові проблеми не відбувся перенесений матч 24-го туру "Карпати" - "Маріуполь"), згідно регламенту змагань, команда має бути виключена зі змагань, повідомляє пресслужба УПЛ. Читайте також: Перенесений матч 24 туру УПЛ "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться Дирекція УПЛ передала матеріали справи до контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціацій футболу. Фото: upl.ua.