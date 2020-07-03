Чісора: Якщо я зловлю Усика, він відлетить

Британський боксер суперважкої ваги Дерек Чісора, на якого очікує поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика, розповів, яким бачить бій проти українця.

За словами Чісори, він упевнений у своїй перемозі і вважає, що результат протистояння вирішить лише один удар, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я готовий зняти з себе шкіру, зійти у пекло й повернутися, - заявив британець. - Якщо я зловлю Усика, він відлетить. Знайти та знищити...".

Нагадаємо, Усик - офіційний претендент на пояс WBO, яким володіє інший британець Ентоні Джошуа.

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Бій українця з Чісорою мав відбутися 23 травня у Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін. За останньою інформацією, бій може пройти у жовтні.

Фото: klitschko-brothers.com.