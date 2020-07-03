Sports Talk Club: яка доля чекає на кіберспорт

Інтерес до кіберспорту зростає щодня як серед учасників, так і серед комерційних партнерів. Багато організацій з класичного спорту вирішили не відставати і намагаються проводити власні акції і кібертурніри.

Але чи є в цьому сенс для них? У чому різниця між кіберспортом і симуляторами? Чи “вб'є” кіберспорт класичний спорт? Яка доля чекає на кіберспорт? На ці та багато інших запитань дадуть відповідь провідні експерти. Чергова зустріч Sports Talk Club, організована Parimatch за підтримки Tribuna.com і Xsport, відбудеться 7 липня об 11:00.

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У рамках освітньої платформи PM Education виступлять:

• Один з кращих експертів кіберспортивної індустрії, Head of Esports Parimatch Степан Шульта. Він розповість про структуру галузі, дасть поради про те, що робити представникам класичного спорту сьогодні.

• Владислав Шовковський, президент української асоціації електронного футболу, поділиться готовими рецептами, як популяризувати спорт через геймінг, а також як на цьому заробити.

• Денис «Phoenix» Євтушик, кращий гравець України в FIFA за версією fifa.gg, розкриє секрети «внутрішньої» кухні професіональних кіберспортсменів.

Не пропустіть черговий Sports Talk Club, організований компанією Parimatch за підтримки Tribuna.com і Xsport.

Реєстрація за посиланням.

Фото з відкритих джерел