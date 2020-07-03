Sports Talk Club: яка доля чекає на кіберспорт
Але чи є в цьому сенс для них? У чому різниця між кіберспортом і симуляторами? Чи “вб'є” кіберспорт класичний спорт? Яка доля чекає на кіберспорт? На ці та багато інших запитань дадуть відповідь провідні експерти. Чергова зустріч Sports Talk Club, організована Parimatch за підтримки Tribuna.com і Xsport, відбудеться 7 липня об 11:00.
У рамках освітньої платформи PM Education виступлять:
• Один з кращих експертів кіберспортивної індустрії, Head of Esports Parimatch Степан Шульта. Він розповість про структуру галузі, дасть поради про те, що робити представникам класичного спорту сьогодні.
• Владислав Шовковський, президент української асоціації електронного футболу, поділиться готовими рецептами, як популяризувати спорт через геймінг, а також як на цьому заробити.
• Денис «Phoenix» Євтушик, кращий гравець України в FIFA за версією fifa.gg, розкриє секрети «внутрішньої» кухні професіональних кіберспортсменів.
Не пропустіть черговий Sports Talk Club, організований компанією Parimatch за підтримки Tribuna.com і Xsport.
Реєстрація за посиланням.
Фото з відкритих джерел