Стадіони "Ролан Гаррос" будуть заповнені наполовину

Організатори Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), який пройде з 27 вересня по 11 жовтня, планують заповнювати трибуни на 50-60%.

Про це повідомляє пресслужба турніру в Twitter-акаунті.

На "Ролан Гаррос" строго дотримуватиметься медичний протокол і прописане в ньому соціальне дистанціювання.

18 березня Асоціація тенісистів професіоналів (АТР) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняли рішення призупинити всі тенісні турніри через пандемію коронавірусу до 7 червня, пізніше паузу продовжили до 31 липня. На даний момент відомо, що сезон WTA відновиться 3 серпня, АТР - 14-го.

Фото: twitter.com/rolandgarros.