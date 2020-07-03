"Реал" переміг "Хетафе" і зміцнив лідерство в чемпіонаті Іспанії з футболу

У матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги футболісти мадридського "Реала" взяли гору над "Хетафе".

Матч, який проходив на стадіоні "Альфредо ді Стефано" в Мадриді, завершився перемогою господарів з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч ударом з 11-метрової позначки забив Серхіо Рамос на 79-й хвилині.

Завдяки перемозі "Реал" набрав 74 очки і зміцнив лідерство в турнірній таблиці Ла Ліги, відірвавшись на чотири очки від "Барселони".

У 34-му турі 5 липня "Реал" в Більбао зіграє з "Атлетиком", а "Барселона" також на виїзді зійдеться з "Вільярреалом".

Фото: Reuters/