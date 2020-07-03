"Аталанта" Малиновського обіграла "Наполі" в Серії А
Укрінформ
В італійській футбольній Серії А відбулися заключні поєдинки 29-го туру.
"Аталанта" в Бергамо здобула перемогу над "Наполі" - 2:0, повідомляє Укрінформ.
У другому таймі відзначилися Марко Пашалич (47-а хвилина) і Робін Гозенс (55), повідомляє Укрінформ.
Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський провів матч у запасі.
В іншому матчі ігрового дня римська "Рома" програла "Удінезе" - 0:2.
Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 72 очки, "Лаціо" - 68, "Інтер" - 64, "Аталанта" - 60, "Рома" - 48, "Наполі" - 45.
Фото: globallookpress.com.