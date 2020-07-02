Стали відомі дати та час початку матчів 30 туру УПЛ

Дирекція Української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 30 туру чемпіонату країни з футболу сезону-2019/20.

У черговому турі, зокрема, київське "Динамо" зіграє на виїзді з "Олександрією", а чернігівська "Десна" прийматиме донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт УПЛ. Читайте також: Домашні матчі ПФК "Львів" до кінця сезону пройдуть в Тернополі 30 тур. Субота, 11 липня: 17.00. "Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) 19.30. "Дніпро-1" - "Львів". Неділя, 12 липня: 17.00. "Маріуполь" - "Олімпік" (Донецьк) 17.00. "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава) 19.30. "Десна" (Чернігів) - "Шахтар" (Донецьк) 19.30. "Олександрія" - "Динамо" (Київ).